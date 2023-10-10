Операция возмездия Израиля в секторе Газа. Главное

Израиль приступил к проведению операции возмездия в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Удары по палестинским объектам ЦАХАЛ наносит всю ночь и все утро.

Израиль приступил к масштабной операции возмездия. Удары по объектам в секторе Газа ЦАХАЛ наносит всю ночь и все утро.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал военную кампанию против ХАМАС. Первые взрывы прозвучали уже во время его обращения к нации.

В армии обороны Израиля поспешили отчитаться об успехах. Представители ведомства заявили, что поразили две сотни целей и теперь полностью контролируют южные рубежи государства.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС.

Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле обнаружили 1,5 тысячи тел погибших боевиков ХАМАС.