Мертвая мумифицированная прабабушка Джонсона страдала от странной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Casimiro

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Первоначальным диагнозом ученых был сифилис, однако детальный анализ показал иную природу заболевания.

В останках 230-летней мумифицированной женщины, найденной в Швейцарии и идентифицированной, как родственница экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, обнаружили бактерии заболевания, вызывающего поражение костей и органов дыхания. Об этом пишет Daily Express.

Издание уточняет, что сначала болезнь определили, как сифилис, поскольку в останках наряду с бактериями нашли большое количество ртути, которой в XVIII веке лечили данное венерическое заболевание. Однако дальнейший анализ не выявил содержания в тканях мумии бледной спирохеты — возбудителя сифилиса. Это означает, что у женщины было иное, неизвестное пока заболевание.

Тело женщины — предка Джонсона было обнаружено еще в 1975 году во время реконструкции церкви Барфюссер в городе Базель. Долгое время ее называли просто «самой известной мумией Швейцарии», однако в 2018 году ученым с помощью экспертизы ДНК удалось установить, что останки принадлежат Анне Катарине Бишофф, умершей в 1787 году от отравления ртутью. Женщина происходила родом из богатой дворянской семьи выходцев из Страсбурга, была женой священника и матерью семерых детей.

Но самое интересное — оказалось, что госпожа Бишофф приходится прабабушкой в шестом колене бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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