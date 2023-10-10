Пугающая история «Безликого Чарли», чья внешность наводила ужас на людей

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Судьбе этого мальчика точно не позавидуешь!

Нередко самые сумасшедшие и невероятные истории про сверхъестественных существ или существ с особенностями оказываются шуткой или чьей-то басней. Однако в некоторых случаях существуют и исключения: сказка о мальчике с таинственным прозвищем «Безликий Чарли» — наглядное тому доказательство.

Рэймонд Робинсон из Пенсильвании — вполне реальный человек. Ребенок появился на свет в 1910 году без особенностей развития. От остальных детей Робинсон не отличался ничем. Все изменила одна трагедия, случившаяся из-за неосторожности самого мальчика. Во время прогулки по окрестностям с товарищем Робинсону взбрело в голову залезть на дерево, чтобы посмотреть, как устроено птичье гнездо, пишет портал Sugata.

Длля изучения он выбрал ближайшую ветлу и смело стал взбираться на дерево. В какой-то момент нога юного натуралиста соскользнула: падая, мальчик ухватился за провода. Ребенок получил разряд током и оказался на больничной койке. Рэймонд лишился глаз, носа и части кожи на лице. От прежнего обаятельного школьника не осталось и следа: о том, чтобы вернуть привычную внешность, не было и речи. Пластические операции на тот момент не были распространены.

О том, чтобы ходить в школу, после произошедшего, не могло идти и речи. Робинсон превратился в затворника. Лишь усилиями родителей мальчика удалось уговорить получить специальность, которая помогала бы ему прокормиться. Тогда же он стал шить кожаные изделия, преимущественно сумки и ремни. Предметы оказались настолько востребованными, что Робинсон быстро поправил финансовое положение, а позже, поверив в свои силы, начал выходить на улицу. Правда, для прогулок он выбирал исключительно вечер.

Во время таких вечером тусклый фонарный свет делал лицо мальчика зеленым, из-за чего местные жители, не знавшие истории ребенка, стали называть его Безликим или Зеленым Чарли. Позже несколько опубликованных в газетах фото сделали мальчика еще более популярным. Слава не покинула Робинсона до самой смерти — умер он в 74 года в своей постели.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаменитости боялись собственной внешности.