Глумился и насмехался: экс-девушка Мэнсона подписала ему финальный приговор

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Всего одно признание Мэнсона поставило крест на его карьере раз и навсегда.

Американская актриса Эван Рейчел Вуд рассказала о предполагаемом «промывании мозгов и насилии», которому подвергал ее бывший жених Мэрилин Мэнсон. Всего одним откровением знаменитость буквально подписала бывшему избраннику приговор: сразу после случившегося контракт с музыкантом разорвали несколько лейблов, но на этом его страдания не закончились.

В подкасте Navigating Narcissism на YouTube Вуд раскрыла жуткие подробности совместной жизни, буквально втаптывающие репутацию певца в грязь. Так, по словам знаменитости, Мэнсон букально слетел с катушек, контролировал каждый ее шаг, занимался газлайтингом и откровенно травил. Все попытки утихомирить взбешенного артиста эффектов не возымели.

«Он не давал мне спать, ругал меня, рассказывал обо всем, что не так с миром и людьми вокруг, обо всем, что я делала неправильно, о том, как я подвела его», — рассказала Вуд.

Актриса постоянно подвергалась «натиску слов и монологов», а также постоянному потоку негатива. Мэнсон постоянно жаловался на проблемы.

«Именно здесь началось промывание мозгов и насилие», — подчеркнула она.

Как сообщает американская актриса, постоянное давление обернулось для нее тревогой и отчаянием. Чтобы хоть как-то избежать давления и проблем, она даже пыталась притвориться мертвой. В довершение Мэнсон мог несколько дней держать Вуд в изоляции, угрожая ей и наказывая ее за мелкие провинности.

В окружении Мэнсона все обвинения его экс-возлюбленной отвергают. Друзья музыканта уверены: Вуд просто пытается накрутить себе цену после расставания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мэрилина Мэнсона оштрафовали за издевательства над женщиной-оператором.