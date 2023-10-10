Аномалия или уродства: эти певцы и актеры боятся собственной внешности

Фото: www.globallookpress.com / Georg Wendt / dpa

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У каждого человека есть на теле дефекты, и это нормально. Но некоторые звезды считают, что должны быть идеальными. На что они только не идут, чтобы скрыть свои «мелкие нюансы».

Известные актеры, как и люди рядовых профессий, страдают от коплексов. Правда, иногда их щепетильное отношение к самим себе зашкаливает. Они срывают контракты и устраивают истерики, если их заставляют «светить» телом — так сильно желание спрятать дефекты. Стоит отметить, что некоторые селебрити все же не зря переживают. И вот тому доказательства.

Меган Фокс и аномалия пальцев рук

Трудно поверить, что одна из самых сексуальных актрис мира всеми способами пытается скрыть от общественности свои руки. Причина тому — брахидактилия, это врожденная аномалия пальцев. У Меган очень короткие и широкие ногти на больших пальцах рук, которые выглядят абсолютно недоразвито.

Перед съемками Меган Фокс всегда настаивает на пункте в контракте, который запрещает снимать ее руки крупным планом. А если сцена все-таки необходима, то за Фокс обязательно будет играть дублерша.

Андрей Зибров и вставной глаз

Жизнь актера поделилась на «до» и «после» в ночь на 24 апреля 2010 года. Увидев, что на выходе из ночного клуба к его жене Анне пристают хулиганы, Зибров бросился на помощь. Во время потасовки один из негодяев вытащил травматический пистолет и выстрелил актеру в голову. Пуля попала в глаз.

«Боли я не почувствовал — только сильный удар в лицо. Пошатнулся, но на ногах устоял. Под ладонью, которую прижал к месту удара, побежала кровь. В голове промелькнуло: „Пуля выбила глаз…“. Будто сквозь туман увидел, как эти двое убегают, а Аня пытается догнать. Куда она? Зачем? А если в нее?» — приводит цитату из воспоминаний Андрея Зиброва 7Дней.ру.

Несмотря на трагедию, актер по-прежнему снимается в кино. Хотя, поговаривают, первое время со вставным глазом ему приходилось очень тяжело. Ходят слухи, что он очень стеснялся себя.

Сил и шрамы после болезни

Британский певец Сил на заре своей карьеры выдавал различные шрамы на своем лице за последствия ритуалов. Так он старался подогревать интерес публики к себе. Вот только правда о дефектах всплыла совсем недавно.

Оказалось, Сил перенес тяжелую болезнь — дискоидную красную волчанку. Певец не раз признавался, что буквально ненавидел себя за эти шрамы, но ничего не оставалось делать, как смириться и попытаться продолжить жить. Он избрал путь веры в то, что шрамы делают его поистине уникальным.

Роберт Паттинсон и мания безобразия

От комплекса «безобразной внешности» страдают не только девушки. И Роберт Паттинсон — тому доказательство. Актер долгие годы испытывал отвращение к собственным чертам и не мог объективно их оценивать. Сейчас усмирить расстройство ему удалось — теперь неприятие тела дает о себе знать только перед масштабными выходами.

Может, поэтому он иногда так напряженно выглядит на красных дорожках?

Робби Уильямс и ненависть к себе

Излишне критичен к собственной внешности и Робби Уильямс. Недавно музыкант сообщил, что из-за этого расстройства «постоянно испытывает ненависть к себе». По словам артиста, он может написать целую книгу о «своем уродстве».

«Если появится джинн и скажет, что вашей суперсилой может быть или способность летать, или есть то, что хочется, оставаясь в своем целевом весе, — я бы выбрал второе», — заявляет Робби.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники издеваются над российскими звездами.