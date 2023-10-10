«Ситуация вышла из-под контроля»: Спирс устроила откровенные танцы на фоне елки

Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Певица решила создать в доме праздничную атмосферу заранее.

Певица Бритни Спирс почти год публикует странные видео в соцсетях. То знаменитость танцует обнаженной, то «подает неведомые сигналы». Казалось, после танца с ножами, после которого поп-дива появилась в микроблоге с перебинтованным пальцем, удивить она уже не сможет.

Однако спустя всего неделю в личном микроблоге знаменитости появилось новое откровенное видео, на котором знаменитость похвасталась формами, а попутно показала на заднем фоне елку. И все бы ничего, но наступления Нового года ждать еще два с половиной месяца.

Саму Спирс, кажется, ничего не смутило. Ролик так и остался висеть в соцсетях, вызвав неоднозначную реакцию публики. В Сети тут же поднялась новая волна возмущения: фанаты явно были в шоке от того, насколько откровенно и странно выглядела певица даже по собственным меркам.

«Ситуация точно вышла из-под контроля», «Может быть, попросим отца вновь взять над ней опеку?», «Кажется, скоро нас ждет видео топлес», — писали они.

Чуть ранее в прессе всерьез заговорили об обострениях у артистки. Все чаще появляющиеся провокационные кадры подтолкнули психологов и психотерапевтов к разговорам о дополнительном лечении. Много лет назад певице поставили диагноз «биполярное расстройство».

До этого 5-tv.ru писал об одной из причин, почему состояние Спирс вышло из-под контроля.

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