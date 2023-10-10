Смертоносный вихрь: расчеты РСЗО «Торнадо» громят боевиков ВСУ на купянском направлении

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Работают бойцы и днем, и ночью. Поражают противника точными ударами.

Продвижение российских войск в зоне спецоперации идет при постоянной поддержке артиллерии. Точные удары по позициям боевиков наносят расчеты реактивных систем «Торнадо». Работают в любое время суток. Бьют по огромным площадям снарядами повышенной мощности. За действиями подразделений наблюдала корреспондент «Известий» Марина Кравцова. Все подробности — в ее репортаже.

«Расчеты реактивных систем торнадо работают и днем, и ночью. Только что командиру поступили координаты внеплановой цели и в полной темноте ребята выдвигаются на позицию», — рассказывает журналист.

Самое сложное — добраться до места с выключенными фарами. Дальше все отточено до автоматизма — четыре минуты и готовы к пуску.

Точными ударами ракетчики Западного военного округа уничтожили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении: большое количество личного состава, пять артиллерийских орудий и натовкую бронетехнику. Небольшая передышка — и утром снова выезд. На этот раз цель — укрепленный пункт управления украинскими подразделениями, который вычислила разведка. Вся система автоматизирована — расчеты производит командно-штабная машина, затем данные поступают на реактивную установку.

Работать РСЗО может с любой позиции. А собраться и уйти в укрытие успевают за одну минуту. Начальник расчета Николай успел поработать и на предшественнике «Торнадо» — «Смерче». Говорит: если раньше наводились практически вручную, теперь все делает компьютер.

«Торнадо-С» берет масштабами — работает по так называемым площадным целям на удалении от 25 до 120 километров. Причем разработчики системы заявляют: в ближайшее время максимальная дальность полета ракет увеличат до 200 километров. Одновременно «Торнадо» способен поразить 12 целей на площади в 67 гектаров. При этом бьет и точечно.

На «Торнадо», по равнению со «Смерчем», работа стала больше интеллектуальной, чем физической — говорит начальник расчета боевой машины, но за физической формой ребята следят — прямо в лесу оборудовали спортзал. И ежедневные пробежки с питомцем Джимми — его в шутку называют реактивной антидроновой собакой. Коптер нашей съемочной группы тоже чуть не сбил.