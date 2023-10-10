«Дыхание зимы»: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тем временем второе бабье лето пришло во Владивосток и Хабаровск — там воздух прогреется аж до плюс двадцати градусов.

Москва этой ночью почувствует «дыхание зимы». Температура воздуха в городе местами опустится ниже нуля. Да и днем не сильно потеплеет. Обещают мокрый снег, дождь и гололедицу на дорогах.

Даже в Петербурге, где тоже резко похолодало, прогнозы более оптимистичные. Там хотя бы выглянет солнце, и будет теплее, чем в столице, на два-три градуса.

Кто украл обещанное второе бабье лето у всей европейской части страны? Во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске всю предстоящую неделю синоптики обещают в районе 20 градусов. И это настоящая аномалия. В тропики также превращаются Иркутск и Красноярск. Лишь Тюмень, где около десяти градусов тепла, хоть немного оправдывает привычные представления о сибирском климате.