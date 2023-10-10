Пятиклассник перепутал время и ушел в школу глубокой ночью в Красноярском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG; 5-tv.ru

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Ребенка заметили на улице инспекторы ДПС и вернули домой. Как так вышло?

В Красноярском крае экипаж ДПС вернул домой ребенка, который оказался один на улице среди ночи. Пятиклассник проснулся по будильнику, собрался и пошел в школу — так и не поняв, что электронные часы в телефоне сбились. И до первого урока на самом деле еще несколько часов.

Мальчика, идущего по темной улице, заметили патрульные. Инспекторы сразу же доставили школьника домой. И передали маме, которая спала и не заметила отсутствия сына.