«Душой за всех и за каждого»: каким запомнили актера Михаила Голубовича

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитого артиста не стало 9 октября. На его счету — десятки работ.

Вчера не стало актера, который запомнился не только своими ролями, но и жизненной позицией. В Луганске умер Михаил Голубович. Российскому зрителю он запомнился по ролям в «Тихом Доне», «Кортике», фильме «Как закалялась сталь». Однако своим призванием Голубович всегда считал возрождение родного Донбасса. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Ему не нужно было играть сильного, справедливого, верного. Он таким был и в жизни. Я это с удивлением обнаружил в первую же личную встречу с Михаилом Васильевичем. Голубович просто настоящий, потому ему так удавались эти героические роли в кино и театре. Искренне ежеминутно сопереживающий людям и делу.

«Выходит, что он предал отчизну и православную веру?» — говорит Тарас Бульба в исполнении Голубовича.

Эти слова народного артиста Украины, произнесенные с экрана всего за пять лет до госпереворота в Киеве, стали пророческими: много кто на его родине с тех пор предал и продал и страну, и даже веру. А Михаил Голубович остался в Луганске, где руководил украинским театром, и при этом всегда отмечал, что очень рад тому, что в ЛНР ему никто не может запретить говорить ни на русском, ни на родном украинском.

«Запрещать русский язык на Украине, разве это нормально? Ненормально! Сейчас я представляю украинский театр, и никто мне не запрещает говорить на украинском языке», — говорил когда-то Михаил Голубович.

Заставший ребенком еще Великую Отечественную и выросший в традициях советского «братства народов» и знаменитой кино-театральной традиции, Михаил Голубович и на экране одинаково ярко играл пламенных революционеров, как в знаменитом «Кортике», так и покорителей Дикого Запада, как в фильме «Мустанг-иноходец».

Эта роль в фильме, где главный герой — тот самый Мустанг — предпочитает гибель рабству, тоже словно готовый сценарий для последних лет жизни Михаила Голубовича.

«Мы решили давать ему награду имени Николая Мордвинова за выдающийся вклад в театральное искусство, которую он должен был получить в храме Христа Спасителя через несколько дней. Но это теперь не произойдет вживую, это будет посмертно», — рассказал народный артист России Николай Бурляев.

«Он был замечательный актер и, главное, очень добрый человек. Я просто счастлив, что он был в моей жизни», — сказал научный сотрудник Госфильмофонда РФ, историк кино Евгений Марголит.

В 70 с лишним лет Голубович создал на YouTube-канале канал под названием «Культпросвет», в котором, без лишних патетики и пафоса, объяснял солдатам ВСУ и простым украинцам, кто и почему неправ в этой кровавой бойне последних девять лет.

Его луганский театр называется «На Оборонной», и тут тоже большой символизм. В последние годы труппа стала почти полностью женской — все мужчины ушли на фронт, оборонять, освобождать от захватчиков родную землю. После боев возвращались домой, на милую сердцу сцену, к любимому режиссеру.

«Ну, знаете, душой. Он душой за всех и за каждого человека переживает», — сказала сотрудница театра «На Оборонной» Екатерина Кононенко.

А еще Михаил Васильевич до последнего дня переживал за судьбу и родного края, и всей России, заслуженным деятелем искусств которой он успел стать в этом году.

«Россия выстоит, вспомните мои слова. Я вам серьезно говорю — по-другому и быть не может!» — говорил он.

И эти слова луганского Тараса Бульбы, конечно, тоже станут пророческими.