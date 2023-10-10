Анна Хилькевич призвала рожать даже если нет денег: «Придумывают отговорочки»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда сериала «Универ» верит в поговорку «дал бог зайку, даст и лужайку», а представителей чайлдфри считает нуждающимися в психотерапии людьми.

Актриса Анна Хилькевич заявила, что даже если у пары нет солидного счета в банке и собственного жилья, это не повод отказываться от детей. Поговорку «дал бог зайку, даст и лужайку», над которой нервно посмеиваются современные работающие мамы, звезда сериала «Универ», мама двух девочек, считает совершенно справедливой. Если человек находит причины оставаться бездетным, значит, он не хочет продолжать род, уверена Анна. И что заработать побольше, если стал родителем, может каждый.

«Когда рождается ребенок, сверху Вселенная, Бог, кто как это называет, всегда дает. Так говорят, так и получается — это мой опыт, и я это вижу… У меня есть парочка знакомых, которые не заводят детей, потому что „еще не успел квартиру купить“, „не успел заработать“… Но он ничего и не делает! На самом деле это просто прикрытие: как правило, люди, которые не хотят детей, они придумывают какие-то отговорочки», — заявила актриса в интервью Наталье Подольской.

По мнению Хилькевич, отказываются от родительства люди, которые в детстве были травмированы мамой и папой, получили неправильные жизненные установки. Возможно, полагает артистка, взрослые называли их обузой, винили в своей усталости. Селебрити вспомнила свое детство и признала — многим родителям было крайне сложно совмещать быт, работу и воспитание наследников в условиях кризисов, тогда и могли прозвучать ранящие детскую душу слова.

«Там очень много всего спрятано. Но мы же такие существа, в нас заложено это — развиваться, размножаться. Поэтому я уверена, что под лозунгом чайлдфри есть вопросики, которые нужно решить с психологом», — заключила звезда.

Анна Хилькевич также выступает против абортов. По ее мнению, нет достаточно веской причины, чтобы загубить едва зародившуюся жизнь. Это святое и это нужно просто принять в любых обстоятельствах. Сама артистка, когда была беременна, получила результаты обследования и заключение — ребенок может родиться с синдромом Дауна. После обсуждения проблемы с мужем она решила оставить ребенка.

Стоит отметить, случаи, когда женщина беременеет в результате изнасилования или страдает от репродуктивного насилия в кругу собственной семьи, например, Подольская и Хилькевич не обсуждали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что бывшие коллеги по сериалу «Универ» Станислав Ярушин и Анна Хилькевич высмеивают Настасью Самбурскую.