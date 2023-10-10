В ХАМАС заявили о готовности к перемирию
ХАМАС: среди заложников есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне
Фото: Reuters / RONEN ZVULUN
Смогут ли конфликтующие стороны достичь прекращения огня в ближайшее время?
Заместитель главы ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Al Jazeera заявил о готовности обсуждать с Израилем перемирие.
«ХАМАС открыт всех политических диалогов», — так ответил Марзук на вопрос журналистов о готовности обсуждать возможное прекращение огня.
Также сообщается, что палестинская группировка взяла в заложники «десятки» человек, в том числе с гражданством России и Китая.
«ХАМАС захватил „десятки“ израильтян с двойным гражданством, в том числе с гражданством России и Китая», — говорится в публикации.
Прежде сообщалось, что боевики ХАМАС начали угрожать казнями израильских пленных в ответ на удары армии Израиля по сектору Газа.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. Также боевики ХАМАС тогда проникли в приграничные районы на юге страны.
Позднее в ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В израильской армии сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Известно, что палестинские боевики в ходе столкновений брали в плен мирных жителей. Кроме того, в посольстве РФ в Израиле подтвердили гибель одного россиянина.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС принял решение о прекращении помощи Палестине из-за атаки на Израиль.