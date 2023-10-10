Не из воздуха взято: почему Меньшов называл супругу Алентову «Товарищ „Нет“»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Необычное прозвище было дано артистке не просто так.

На прошедшей презентации посмертной книги Владимира Меньшова, вдова актера и режиссера Вера Алентова рассказала, что покойный муж называл ее «Товарищ „Нет“». Об этом сообщает aif.ru.

Такое необычное прозвище актриса получила за свою избирательность. По ее словам, она часто отказывала режиссерам, если ей что-то не нравилось, именно поэтому роли Алентовой всегда были для нее особенными.

«Я все свои роли очень люблю, — рассказала она на встрече с поклонниками. — Со всеми дружу. Но это в кино. А вот в театре, где я играла гораздо больше, любимая роль есть. Это Геля в спектакле „Варшавская мелодия“ по пьесе Леонида Зорина, в котором я играла много лет назад. Совершенно изумительная история любви. Она прекрасно написана, ее было легко играть. Считаю, это наши Ромео и Джульетта. Так что, о роли Гели у меня самые теплые воспоминания», — вспоминает актриса.

Она упомянула, что этот спектакль был одним из любимых у ее мужа, а сегодня она продолжает его ставить, но уже со студентами.

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