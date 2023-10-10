Похож на маленького сонного гномика: кто такой Шайлушай и как он стал мемом

Фото: Кадр из м/ф «Смурфики», реж. Раджа Госнелл, 2011 г.

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Смурфик с головой кота покорил сердца пользователей соцсетей.

Недавно по сети разлетелась картинка с загадочным синим существом, которая быстро превратилась в интернет-мем. Миниатюрная смесь гномика, котенка и грибочка по имени Шайлушай стала одним из самых популярных мемов последнего месяца. 5-tv.ru решил узнать, откуда появился этот странный зверек.

На картинке, которая появилась в соцсетях в конце августа, изображен похожий на смурфика (выдуманные синие гномики в белых штанах и колпачках, созданные бельгийским художником Пьером Кюллифором) человечек с кошачьей головой, на которой вместо колпачка вырос гриб. За спиной у него котомка и палочка, с которой свисает улитка. Персонаж прогуливается по лесу, однако он настолько маленький, что окружающие его травинки доходят ему до груди.

Как сообщает телеканал «360», изображение существа с подписью «Шайлушай» распространил русскоговорящий пользователь социальной сети TikTok. До сих пор неизвестно, почему гномика назвали именно таким именем. Первое время пользователи соцсетей были уверены, что картинка сгенерирована нейросетью, однако позже выяснилось, что автором оригинального изображения является американский художник и иллюстратор Нейт Халлинан, который создал Шайлушая еще в 2014 году. По задумке автора, рисунок является фантазией на тему, как могли бы выглядеть смурфики в реальной жизни.

Люди в интернете быстро полюбили Шайлушая. С персонажем начали ассоциировать бодрую и чем-то даже милую песню американского музыканта Алана Уолкера «We live, we love, we lie», а многие художники стали рисовать Шайлушая в своих стилях или же помещать его в различные ситуации. Пользователям сети нравится безмятежность и беззаботность малыша, который молча гуляет по шляпкам грибов в солнечном лесу.

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