Шквальный огонь из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны показало кадры работы РСЗО «Град» на купянском направлении
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Реактивная система залпового огня «Град»
Без артиллерийских подразделений на поле боя — никуда. Поэтому расчеты «Градов» работают на всех участках фронта. И весьма успешно. Они поражают военную технику украинских боевиков, уничтожают их оборонительные сооружения, а также подавляют пункты управления.
Минобороны показало кадры работы бойцов на купянском направлении, где был обнаружен опорный пункт с личным составом и огневые средства противника. Расчеты «Градов» выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами.
Истребитель Су-34
Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования при любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.
Летчики выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, опорных пунктов, мостов, складов, бронетехники. И весьма успешно.