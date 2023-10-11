Исследование природы человека: Верник отмечает свой юбилей на сцене МХТ Чехова

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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За основу спектакля взята пьеса Лермонтова «Маскарад» и повесть Шницлера «Новелла о снах».

Игорь Верник отмечает свой юбилей на сцене МХТ имени А. П. Чехова. 11 октября народный артист России исполнит главную роль в постановке «Маскарад с закрытыми глазами» режиссера Петра Шерешевского, актер сыграет Арбенина. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Лермонтова «Маскарад» и повести Шницлера «Новелла о снах».

В лермонтовском Арбенине «живет» бунтарский дух, по своей природе герой своенравен. Он воспринимает мир как место порока, единственной его отрадой является супруга Нина, олицетворяющая для него добродетель. По сюжету пьесы охваченный ревностью Арбенин, подозревающий свою любимую в измене, убивает ее, и тем самым мстит обществу за его несовершенства. Режиссер спектакля «Маскарад с закрытыми глазами» перенес персонажа в наши дни. Современный Арбенин — филолог, лермонтовед. Он может с легкостью рассказать об ошибках лермонтовского героя, но хватит ли его знаний для того, чтобы преодолеть себя и не утонуть в пучине страстей?

«Человек, живущий с произведениями искусства, со всей историей интеллектуального труда, насколько вся эта история и знания защищают его от собственных страстей, защищают его от возможного преступления? <…> Несмотря на наше образование, культуру, стремление к высшим гуманистическим ценностям, глаза у нас с трудом открываются», — эксклюзивно объяснил выбор названия постановки режиссер Петр Шерешевский в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Я уверен, что человеческая природа не меняется. Корректируется временем, наверное, да, но не меняется. Как человек любил, испытывал на самом раннем периоде развития человечества, выл на луну, не понимая, что с ним происходит, видя рядом женщину, от страсти или от тоски по ней. Так и сейчас. Мы сидим на подоконнике и воем, когда понимаем, что любим, а она недостижима», — уверен Игорь Верник.

По мнению исполнительницы роли Нины Марии Фоминой, если лермонтовской супруге Арбенина свойственна жертвенность, то ее героиня уже более целостна и самодостаточна.

«Она уходит, когда ее что-то не устраивает, она не терпит издевательств Арбенина и об этом заявляет. И мне кажется, он поэтому и боится ее потерять, потому что он понимает, что она в любой момент может встать и уйти. <…> Наверное, это вообще в принципе про сегодняшнее время, когда женщины стали больше ценить себя в первую очередь и думать о себе, а не о том, как угодить какому-то мужчине», — убеждена актриса.

Звездича, в измене с которым подозревал лермонтовский Арбенин свою супругу, сыграл молодой актер Илья Козырев. По сюжету «Маскарада с закрытыми глазами» Звездич является студентом филологического факультета, а Арбенин — его преподаватель.

«Хотелось подчеркнуть этот образ князя Звездича, который создал Лермонтов, но при этом понять, какой он в сегодняшнем дне, какой он в сегодняшних реалиях. И как нам показалось, как мне показалось, что задумка режиссера заключалась в том, чтобы перенести этого персонажа больше на свое понимание, на свою личность. Поэтому, собственно говоря, имя у Звездича — Илья, также спрашивали про возраст: возраст точно такой же как у меня. И далее текст, который сочинялся, который дописывался, это непосредственно, можно сказать, какие-то мои мысли», — поделился актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьерой спектакля «Жизель Ботаническая» завершился 125-й юбилейный сезон МХТ им. Чехова.