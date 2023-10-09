Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Правительство должно выполнить поручение до 15 ноября текущего года.

Владимир Путин поручил правительству сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Соответствующее поручение президент России дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Совместно с автономной некоммерческой организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ обеспечить формирование эффективной системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы», — говорится в сообщении.

Речь идет, в том числе, о реализации социальных услуг через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Правительство должно выполнить поручение до 15 ноября текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поручил определить источники допфинансирования для лечения гепатита С.