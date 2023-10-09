«Прямое попадание»: боевики ХАМАС при обстреле Израиля ударили в мечеть Кадырова

Фото: Telegram / Канал министерства иностранных дел Израиля на русском языке / IsraelinRussian

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Над местом попадания в религиозное здание поднимается серый дым.

Палестинские боевики движения ХАМАС обстреляли ракетами израильский город Абу-Гошу. В результате атаки получила повреждения мечеть имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля в Telegram-канале.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в сообщении.

На фото, опубликованном ведомством, видно, как над мечетью поднимается сгусток серого дыма.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле четверо россиян пропали без вести. По данным посольства, поступили запросы всего о девяти гражданах России, находящихся на территории страны.