Нетаньяху пообещал жесткий ответ ХАМАСу: «Изменит Ближний Восток»

Фото: Reuters / POOL

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Государство намерено «перевернуть каждый камень».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал решительно ответь палестинскому движению ХАМАС за нападение на территории Земли Обетованной. По его словам, принимаемые руководством страны меры изменят Ближний Восток. Об этом пишет канцелярия премьера.

Израильский политик призвал граждан стоять твердо. По его словам, государство сделает все, чтобы помочь населению. Если потребуется, даже перевернет «каждый камень».

«Мы собираемся изменить Ближний Восток», — заверил Нетаньяху во время совещании с руководителями южных регионов Израиля.

Вместе с тем он отметил, что военная кампания продолжается, и самые трудные дни еще предстоит пережить.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз принял решение о прекращении помощи Палестине.