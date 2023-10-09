Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Ситуация в Израиле достигла апогея — Штаты продолжают нагнетать обстановку. Что еще происходит в России и за ее пределами?

Сегодня, 9 октября, все внимание мировой общественности вновь приковано к ситуации в Израиле. Боевики ХАМАС не собираются отступать от задуманного. Российский МИД предупреждает о тяжелых последствиях эскалации конфликта в регионе. Об этом и не только в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda Вооружение стран НАТО, особенно США, которое поставляется на Украину, расползается по всему миру. Виной тому коррупция в Незалежной и смычка Вашингтона и Киева. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что полтора года назад в ходе брифингов говорила о том, как поставляемое киевскому режиму оружие США попадает на черные рынки. Тогда этому никто не предал значения. Сегодня это оружие оказалось на Ближнем Востоке. www.globallookpress.com / NASA/JPL В туманности Ориона обнаружили загадочные объекты, которые нарушают теорию образования звездных систем. Принято считать, что Звезда образуется и газопылевого облака, а потом из этого же материала вокруг нее появляются планеты. Но объекты в туманности Ориона стали образовывать пары вне молодых звезд. Их размеры сопоставимы с размерами Юпитера, они довольно большие для планет, но малы, чтобы стать звездами. По каким-то причинам их выбросило в пространство, и они стали вращаться вокруг друг друга на расстоянии примерно двухсот расстояний от Солнца до Земли. Телескоп Уэбба увидел 40 таких пар и две тройные системы. Учены говорят, что ничего подобного ранее не встречали. ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Курс американской валюты превысил 102 рубля в ходе торгов с расчетами на завтра. Данные приводятся на сайте Московской биржи. Так, по состоянию на 14:25, стоимость доллара выросла до 102,19 рубля, прибавив 1,78 рубля. Сейчас он составляет 102,22 рубля. Курс евро при этом увеличился до 107,76 рубля (плюс 1,99 рубля), а юаня — до 14,01 рубля (плюс 29 копеек). Такое подорожание доллара произошло впервые с марта 2022 года. www.globallookpress.com / Tunahan Turhan Евросоюз заморозил финансовую поддержку палестинской стороны и работает над пересмотром совместных проектов. Информация об этом следует из заявления еврокомиссара по расширению и политике средств. Решение о приостановке помощи Палестине было принято на фоне обострения ситуации вокруг Израиля, и проявляемой по отношению к израильтянам агрессии со стороны палестинских боевиков. Террор движения ХАМАС стал «поворотным моментом». Уточняется, что речь идет о всем объеме помощи размером в 691 миллион евро. Reuters / LEAH MILLIS Президент США Джо Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Так президент отреагировал на обострение ситуации в мире после высказанным им же предложением о помощи. По предварительной информации, не прошло и нескольких суток после начала вооруженного вторжения палестинцев, как Байден и его жена пригласили на барбекю сотрудников резиденции и членов их семей. Само мероприятие длилось едва ли не до утра, чем очень заинтересовало журналистов. Некоторые особо любопытные даже поспешили узнать, что именно происходит в официальном ведомстве. заслышав громыхающую музыку. www.globallookpress.com / marine_corps Старший сын 45-го президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший предположил, что палестинцы вооружены автоматами М4 американского производства. Бизнесмен увидел ролик, опубликованный телеканалом Sky News, и рассмотрел оружие, которое держат в руках люди. Дональд Трамп-младший также предположил, что оружие могло достаться палестинцам после ухода американской армии из Афганистана. По его мнению, это могут быть те же автоматы, которые остались в зоне конфликта после завершения операций «Страж свободы» и «Решительная поддержка» НАТО. Уход был довольно небрежным из-за спешки, военнослужащие побросали на местах технику, оружие и боеприпасы, покинули стратегически важные посты. © РИА Новости / Владимир Иванов Сегодня ровно 80 лет со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Она стала одним из самых долгих сражений Великой Отечественной войны. И продлилась 442 дня. По плану «Эдельвейс», немцы намеревались окружить советские войска в районе Ростова и захватить Северный Кавказ. Красная Армия занимала оборону в горах, чтобы не дать врагу прорваться в Закавказье. Сражения шли в крайне тяжелых условиях — бойцы нередко погибали вовсе не от пуль. Срывались с крутого обрыва или умирали от обморожения. Кроме того, враг превосходил по силам. Но мужество и самоотверженность советских бойцов сломали планы Гитлера. В той битве погибли более полумиллиона советских солдат. Вспоминают своих героев сегодня и на Кавказе.

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