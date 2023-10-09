«Немедленно»: Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле

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Как недавние события скажутся на возможности Украины продолжать боевые действия?

Властям Украины необходимо как можно скорее начать мирные переговоры по урегулированию конфликта из-за войны в Израиле. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы», — сказал он.

Как объяснил Соскин, в противном случае Украина лишится военной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. Дело в том, что сейчас в тяжелой ситуации находится главный на Ближнем Востоке союзник Америки.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что оружие США попало на Ближний Восток из-за коррупции на Украине.