«Очень много мусора»: почему Рудова не планирует развивать музыкальную карьеру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Профессия артиста в последнее время обесценилась.

Наталья Рудова не планирует развивать музыкальную карьеру. Своим мнением по поводу состояния отечественного шоу-бизнеса актриса эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового проекта Эмина Агаларова — караоке-клуба Royal Estate.

По мнению звезды телесериала «Татьянин день», профессия артиста в последнее время обесценилась. На сцену попадают люди без должного таланта и необходимых умений, а в актерской и музыкальной среде развиваются те, у кого нет образования в выбранной отрасли.

«Это моя позиция. Если ты актер — играй, если ты певец — пой, если ты блогер — блогери. Но в общем-то дальше не надо. Есть профессия, и люди про это забыли сейчас, к сожалению. В нашем нынешнем обществе люди реально про это забыли. Раньше тратили много лет на обучение для того, чтобы чего-то достичь», — отмечает Рудова.

По мнению актрисы, сейчас социальные сети дают легкую популярность и быстрые деньги, в то время как в прошлом людям приходилось всего добиваться кропотливым трудом.

«Раньше, чтобы попасть на телек, нужно было реально быть действительно гиперталантливым, что-то из себя представлять и иметь силу воли. И действительно быть поцелованным для того, чтобы куда-то попасть. Сейчас это все стерлось донельзя. Я опять же не против: есть люди без образования гениальные. Я, конечно же, за, но, к сожалению, очень много мусора при этом», — считает актриса.

Сама Рудова не планирует развиваться в музыкальном направлении и довольствуется актерской средой.

«Я спасу вас всех! Честно! Я не буду тем человеком, который не является тем, кем он хочет быть», — отметила актриса.

Раньше 5-tv.ru писал, почему Наталья Рудова не играет в театре.