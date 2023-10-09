Грешат все: сочетание каких продуктов уничтожает поджелудочную

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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К чему может привести халатное отношение к важному органу?

Поджелудочная железа является крайне важным органом для обеспечения обменных процессов в организме. Но многие недооценивают ее роль и не предпринимают никаких мер, чтобы сберечь ее в здоровом состоянии до преклонного возраста.

Во многом на нее влияет неправильное питание, в частности, сочетание некоторых продуктов, сообщает издание utro.ru со ссылкой на медицинских специалистов.

Так, одновременное употребление жирной и острой пищи, разбавленное алкоголем, может обернуться печальными последствиями для поджелудочной железы. Ведь такой продуктовый набор является для нее настоящим ядом, имея возможность вызвать хронический панкреатит.

Один из самых простых примеров — шашлык с острым соусом и спиртное, а также пицца пепперони с пивом — этим, как известно, грешат многие, особенно в праздники. В целом такое питание чревато усугублением состояния здоровья.

Ранее 5-tv.ru перечислял простые способы защитить желудок от патологий.