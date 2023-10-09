«Имитация поддержки»: кто на самом деле виноват в атаке ХАМАС на Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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И что общего между палестинскими террористами и украинцами?

В действиях ХАМАС, который напал на Израиль, виноваты США, убежден публицист Игорь Левитас. Издание EADaily приводит его мнение, которое заключается в том, что на самом деле Запад придерживается пропалестинских взглядов.

Чужой след

Третий день войны на Ближнем Востоке показал, что уже можно делать выводы касательно ситуации. По словам Левитаса, Израиль ничем не спровоцировал это нападение палестинцев на свою территорию, просто в секторе Газа решили, что «настало время». Кроме того, «рука Москвы», о которой так громко начали говорить на Западе, может свидетельствовать совершенно о другом — прямо противоположном.

«И не надо говорить, что США и страны Запада поддерживают Израиль. Расцветить Эйфелеву башню в цвета израильского флага — это не поддержка, а имитация поддержки. А то, что США и Европа могут помогать обеим воющим сторонам, — это мы видели много раз, начиная со Второй мировой войны, когда США и Великобритания входили в антигитлеровскую коалицию, а финансово поддерживали Гитлера. Ничего нового. И США, и ЕС всегда придерживались пропалестинских взглядов», — подчеркивает Левитас.

Западные аналитики также говорят о том, что за действиями ХАМАС стоит Иран. Эта версия является правдоподобной, но с существенной оговоркой: до этого, когда отношения США и Ирана были в разы хуже, чем сейчас, подобных атак не предпринималось. А когда Штаты ослабили давление на страну, то почти сразу началась война.

«Могла быть от США такая команда: «Мы ослабляем санкции, а вы делайте, что хотите», — считает эксперт.

Кроме того, по мнению Левитаса, стоит обратить внимание на еще одного серьезного внешнеполитического игрока — Саудовскую Аравию, которая до последнего времени считалась союзником Запада, а после «сделала крен» в сторону России и того же Ирана. Более того, и с Израилем у Саудовской Аравии также наладились отношения, что придало стране еще больший вес на мировой арене. И это, опять-таки, не устраивает США.

Подлое нападение

Как отмечает Левитас, руководство ХАМАС и палестинские СМИ не скрывают, что главная задача атаки на Израиль — убийство мирных жителей, причем, как можно большего количества. Ради этого они и напали на музыкальный фестиваль, некоторых из его участников убили, других захватили в плен — поэтому атаку и можно назвать подлой.

«Они врывались в мирные поселки, расстреливая без разбора — стариков, женщин и детей. Прямо в их домах. Кого-то уводили в плен. Если они не могли ворваться в дом, то они его поджигали со всеми находящимися в нем людьми. Расстреливали людей прямо в бомбоубежищах. Предполагаю, что число убитых в конечном итоге перевалит за тысячу», — говорит публицист.

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Аналогия с Украиной

Левитас уверен: большинство израильтян хотят полностью уничтожить сектор Газа, где проживает два миллиона человек, каждый из которых, по его мнению, испытывает патологическую ненависть к евреям. Специалист сравнивает это с тем, что происходит сейчас на Украине, когда детей учат убивать русских.

«Террористы вторглись на территорию Израиля, убили сотни жителей, забрали десятки пленных и продолжают вести бои на территории Израиля, обрушили на Израиль тысячи ракет, и что? Израиль должен прекратить сопротивляться? Киев уже десять лет бомбит мирные города Донецкой и Луганской областей (нынче ДНР и ЛНР), им тоже надо было сидеть в бомбоубежищах и ждать, пока он все не разгромит? Если драки не избежать, надо бить первыми», — считает Левитас.

Что дальше?

По мнению эксперта, Израилю стоит сделать все, чтобы не только выиграть войну и наладить мир в своей стране, но и предупредить возможные будущие угрозы. А вот прислушиваться к мировой общественности, которая говорит о прекращении военных действий и требует перемирия, не стоит, потому что повторение страшных событий потом будет практически неизбежным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Каир выступил с предложением обменять пленных между Израилем и ХАМАС.