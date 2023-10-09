Число жертв атаки ХАМАС среди израильтян увеличилось до 800

Фото: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Столько людей погибло за три дня боевых действий.

В результате атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль погибло 800 израильтян. Об этом сообщает радио Kan.

При этом пострадали еще 2,4 тысячи человек. Ранее же сообщалось о 700 погибших и 2,2 тысячах раненых.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

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В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Кроме того, Иерусалим объявил о начале полной блокады сектора Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Египет предложил временно прекратить огонь между Израилем и Палестиной для обмена пленными. С аналогичной инициативой выступал и Катар.