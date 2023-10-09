Любимова рассказала Путину о росте интереса россиян к отечественному кино

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Министр заявила об удвоении аудитории российского кино в прокате с 42 до 87 миллионов зрителей.

Министр культуры Ольга Любимова заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным об удвоении аудитории российского кино в прокате с 42 до 87 миллионов зрителей.

«В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году — 87», — сказала она.

По словам Любимовой, ранее были страхи, что многие кинотеатры закроются из-за исчезновения западных фильмов, однако их стало больше.

«Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась», — прокомментировал Путин эти цифры.

В новых регионах России (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) появилось 49 новых кинозалов против двух, которые были там до начала спецоперации.

Путин и Любимова также обсудили открытие музеев, библиотек и центров искусства в новых субъектах страны. По словам министра, там насчитывается более тысячи библиотек, почти тысяча домов культуры, около 160 детских школ искусств и 77 музеев.

«По всем этим направлениям мы начинаем планомерно работать, так же как и в национальном проекте „Культура“, со всеми регионами мы постепенно начинали трудиться, делая и детские культурные центры в библиотеках, музеях, в домах культуры, перезапуская инфраструктуру и делая различные ремонты и добавляя мультимедийную составляющую», — рассказала Любимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет Государственной думы по культуре держит на контроле вопрос восстановления памятников архитектуры в новых регионах.