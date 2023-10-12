Любвеобильный холостяк Макаров подарил поклонницам по розе на концерте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец и телеведущий всячески заботится о своих обожательницах.

Вячеслав Макаров подарил своим поклонницам по красной розе в концертном зале «Моспродюсер», где 6 октября он выступил с большим сольным концертом. О нервах перед выступлениями, а также благодарности своей аудитории певец и шоумен эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Вячеслав Макаров тщательно занимается подготовкой своей концертной программы. Кроме собственных песен, на выступлениях артист поет полюбившиеся многим хиты известных музыкантов, которые он исполнял в различных телепроектах. Например, в концертном зале «Моспродюсер» Макаров спел композицию группы Backstreet Boys Everybody.

«Эти кавер-хиты настолько хорошо разошлись в интернете, и люди просят спеть их на концертах, и я их исполняю», — объяснил артист.

По словам певца и телеведущего, всякий раз перед выходом на сцену он нервничает, в частности из-за технических моментов и реакции самой аудитории.

«Часть зрителей — твоя аудитория, а часть всегда приходит новая. Ты не знаешь, как они отреагируют на песни, как они отреагируют на песни, которые они не знают. Потому что так или иначе кто-то слушает твое творчество полностью, а кто-то вообще его глобально не слушает. Поэтому я волнуюсь всегда, чтобы все сработало, чтобы все экраны вовремя заработали, чтобы звук был качественный, чтобы людям было в зале комфортно», — делится артист.

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Вячеслав Макаров не привык разбрасываться словами на ветер. Завидный холостяк уделил особое внимание своей фан-базе: девушкам-поклонницам, которые составляют большую часть его аудитории. Почитательницы творчества Макарова приезжают на его концерты со всех городов и всячески поддерживают певца на выступлениях. Артист вышел на сцену с огромной охапкой красных роз и раздал каждой своей поклоннице по цветку.

«Сейчас розы раздам, а потом конкурс будет», — пошутил шоумен.

Более того, как поделился Макаров, он всячески заботится о своих обожательницах. На подтанцовке у артиста выступают исключительно мужчины, чтобы его девчонки любовались!

«Я безумно благодарен тем, кто сегодня пришел, кто сегодня кайфанул, кто послушал и мои песни, и известные песни в моей интерпретации. Мне кажется, сегодня энергообмен, который должен состоятся между артистом и зрителем, состоялся! По крайней мере я зарядился по полной!» — поделился своими впечатлениями после концерта артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны.