«Столото» объявляет конкурс грантов для благотворительных проектов

Фото: www.globallookpress.com / scully

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Победители получат материальную помощь для реализации социальных проектов.

Стартовал второй этап конкурса на получение грантов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов, организованный крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото».

Конкурс проводится для выбора получателей грантов в рамках программ корпоративной социальной ответственности «Столото». Основные направления для участия в конкурсе — помощь детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и людям пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Стоит отметить, что благотворительный конкурс «Столото» проводит с 2021 года, дважды в год. Первый этап конкурса в 2023 году завершился 19 июля. Победители получили два миллиона рублей. Столько же получат и лидеры второго этапа.

«Для „Столото“ как для ответственного бизнеса реализация программы корпоративной социальной ответственности является важным направлением деятельности. Конкурс грантов, являющийся частью программы, мы проводим для российских НКО с 2021 года, и за это время поддержку получили различные организации со всей России. Помощь оказана уже 15 благотворительным проектам, направленным на улучшение качества жизни детей, инвалидов, пожилых людей. Мы планируем продолжать проведение конкурса и в 2024 году», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Прием заявок на конкурс продлится до 9 ноября 2023 года. Подать заявку можно на сайте charity.stoloto.ru, заполнив специальную форму. Все заявки рассматривает Совет по благотворительной деятельности «Столото». О результатах конкурса будет объявлено 18 декабря.

Победителями конкурса грантов уже стали:

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (г. Москва);

Автономная некоммерческая организация «Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов» (г. Москва);

Благотворительный фонд «Помощи детям «Сострадание», оказывающий помощь детям, страдающим различными формами тяжелых заболеваний (г. Чебоксары);

Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» (г. Москва);

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» (г. Инта, Республика Коми);

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с. Мачеха, Волгоградская обл.);

Региональный благотворительный общественный фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру» (г. Москва);

Благотворительный фонд помощи детям с социально значимыми заболеваниями «Дети плюс» (г. Москва);

Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» (г. Омск);

Благотворительное частное учреждение комплексного социального обслуживания Социальный «Дом с маяком» (г. Москва);

Автономная некоммерческая организация по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» (Пензенская область, с. Бессоновка).

Благотворительный фонд «1Помогает» (г. Москва)

АНО «Центр предоставления социальных услуг «Жизнь» (Волгоградская область)

Благотворительный фонд «География Добра» (Костромская область)

АНО «Второе дыхание» (г. Москва)

Кроме того, «Столото» на регулярной основе поддерживает более 25 благотворительных, спонсорских и спортивных фондов. Среди них — Международного форума «Россия — спортивная держава!», парусный фестиваль «Народная регата» и глобальный проект «Леса для климата».