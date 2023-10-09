Вне конкуренции: Песков назвал Путина лидирующим политиком в России

Песков: Путин является лидирующим политиком в стране, у него нет конкурентов

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Читайте нас в: Дзен Новости

В Кремле уверены в безоговорочной победе действующего президента на выборах.

У действующего президента РФ Владимира Путина в стране нет конкурентов. Таким мнением поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам официального представителя Кремля, Путин стал абсолютным лидером в России. С ним, как отметил Песков, вряд ли кто-то сможет конкурировать на предстоящих выборах президента в 2024 году. Поражение действующего главы РФ невозможно даже в теории.

Так Песков отреагировал на предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова не проводить выборы. По его словам, выборы можно отложить на фоне проведения СВО или же провести их лишь с одним кандидатом в лице Владимира Путина.

В Кремле считают, что выборы все же необходимы, ссылаясь на слова Путина о их плановом проведении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков оценил влияние палестино-израильского конфликта и американской помощи ЦАХАЛ на СВО.