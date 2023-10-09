Динамический катаклизм: новые объекты в поясе Ориона нарушают теорию образования звездных систем

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA/JPL; 5-tv.ru

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Феномен загадочных космических объектов заставил ученых ломать голову.

Зарубежные ученые обнаружили в туманности Ориона некоторые загадочные объекты, которые нарушают теорию образования звездных систем. В научном поле принято считать, что звезды образуются из газопылевого облака, а впоследствии та же материя становится основой для создания планет. Однако не так давно специалисты обнаружили некие объекты, по размерам похожие на планеты-гиганты, но не формирующиеся рядом со звездами.

Эксклюзивно для 5-tv.ru заведующий отделом физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил, в чем скрывается секрет этих тел, почему они так интересны науке и когда их происхождение получит объяснение.

Почему неопознанные объекты сравнивают с Юпитером?

Ученые обнаружили в довольно большом количестве объекты, которые по своей массе похожи на планеты-гиганты, но при этом они не обращаются вокруг звезд. Схожий принцип мог бы демонстрировать Юпитер, если бы он не обращался вокруг солнца, а летал бы сам по себе. О таких объектах раньше было известно, но теперь их открыли в большем количестве.

В чем кроется подвох найденных неопознанных объектов?

До недавнего момента ученые сумели выработать определенные представления о появлении и развитии космических объектов. Астрономы были уверены, что существуют «коричневые карлики», образующиеся сами по себе в облаках межзвездного газа. Новое же открытие позволяет утверждать, что объекты, внешне похожие на планеты, могут спокойно существовать без звезд.

Теперь специалисты считают, что появляются они не привычным и уже знакомым способом, а оказываются выброшенными из планетных систем.

Почему ученые утверждают, что подобное явление является из ряда вон выходящим?

Довольно существенная доля обнаруженных уникальных космических тел формирует двойные и тройные системы. Таким образом, новый этап развития космических тел, с учетом знания о том, что планеты могут быть выброшены из системы, позволяет утверждать, что объекты исчезают из планетной системы по несколько за раз.

«Такой крупный динамический катаклизм, который привел к их выбросу из системы, тем не менее, не разрушил эту. Как и почему это произошло — на этот вопрос придется искать ответ. Но еще раз повторюсь, что это частый вопрос теории образования звезд и образования планетных систем, а значит, разрешен он будет совсем скоро», — резюмировал Вибе.

Ранее 5-tv.ru писал, когда российские астронавты планируют выйти в космос по новой программе.