«Не будет еды»: Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа

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На территорию прекращается ввоз продовольствия, топлива и подача электричества.

В секторе Газа объявлена полная блокада после атаки боевиков ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Я дал распоряжение — Газа будет в полной блокаде. Не будет электричества, еды или топлива», — приводит пресс-служба ведомства его слова.

Министр назвал боевиков ХАМАС варварами, с которыми израильской армии приходится воевать. Иерусалим будет давать соответствующей ответ, подчеркнул Галант.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге странв. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

Почему атака ХАМАС на Израиль оказалась успешной: главные причины

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ХАМАС обманул Израиль, скрывая свои планы о нападении.