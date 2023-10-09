В Москве тестируют технологии, позволяющие найти болезнь еще до симптомов

Фото: www.globallookpress.com / john cummings

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Современный метод способен определить депрессию, шизофрению без беседы больного со специалистом.

О том, как развивается медицина в столице России, как будет меняться социальная сфера в городе aif.ru рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. В частности, она отметила эффективность омиксных технологий, позволяющих выявить недуг еще до появления симптомов.

«Омиксные технологии — очень перспективное направление. Они помогают поставить диагноз еще до появления симптомов. Такие технологии способны распознать патологии, которые не видны даже при инструментальных исследованиях, таких как КТ, МРТ. Мы уже начали тестировать и пилотировать омиксные технологии в здравоохранении, и прямо на Московском урбанфоруме горожане могли их не только увидеть, но и опробовать на себе», — поделилась спикер.

Отмечается, что посетители бесплатно примут участие в уникальном исследовании по анализу состояния ментального здоровья и предрасположенности к ментальным расстройствам с использованием омиксных технологий.

Данный проект разрабатывают врачи ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева совместно с учеными Сколтеха и Московским центром инновационных технологий в рамках правительственного гранта. По словам Раковой, в мире аналогов этой технологии еще нет.

«До сих пор такие диагнозы, как клиническая депрессия, шизофрения и биполярное расстройство, ставили исключительно на основе беседы с врачом. Сейчас наши ученые разработали технологию, которая позволяет определить эти заболевания или предрасположенность к ним с высокой точностью», — подчеркнула собеседник.

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