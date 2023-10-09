«Беспрецедентная тактика разведки»: как ХАМАС обманул Израиль, скрывая свои планы

Reuters: ХАМАС обманул Израиль для начала войны и скрывал подготовку к ней

Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot

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Как боевики два года держали в тайне подготовку к военным действиям?

Палестинской-исламское движение ХАМАС минимум два года создавало видимость, что не намерено воевать с Иерусалимом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на близкие к боевикам источники и неназванные представители служб безопасности Израиля.

Почему атака ХАМАС на Израиль была столь успешной

«ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в бой или конфронтацию с Израилем», — говорится в статье.

В то же время боевики готовились к этой войне. Так, они создали в секторе Газа имитационное израильское поселение, где проводились тренировки по высадке войск и штурму. И чтобы информация о нападении не оказалась слита Израилю, даже многие лидеры и бойцы не знали о нем.

Одновременно ХАМАС показывал, что ему нужны деньги и его волнуют экономические проблемы. В том числе итогом такой иллюзии стало разрешение людям из сектора Газа пресекать границу Израиля для работы там или на Западном берегу реки Иордан. Все дело в зарплатах, которые выше примерно в десять раз, чем в Газе.

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге странв. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему атака ХАМАС на Израль оказалась успешной.