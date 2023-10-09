Чтоб знал, как правильно стрелять: что известно о детях Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency Ukrainian Pre

Читайте нас в: Дзен Новости

И правда ли, что дети главы киевского режима находятся на Украине?

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что его дети — 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл — с началом специальной военной операции России на Украине не покинули страну. Так, в интервью немецкому изданию Bild президент Украины утверждает, что дети не выезжали за границу, но где именно они находятся, рассказывать он не намерен. Правдивы или его слова и зачем он говорил, что учит наследников стрелять?

Как Зеленский воспитывает детей

Владимир и Елена Зеленские изо всех сил пытаются показать миру «картинку счастливой семьи» и часто дают интервью, где рассказывают, как занимаются воспитанием детей. По их словам, дети «все понимают» и даже стараются помогать отцу в его работе. В одной из бесед с изданием Daily Mail Елена Зеленская призналась, что сын-школьник не только в курсе ситуации в стране, но и дает советы касательно того, какую помощь стоит просить Украине у стран Запада, а также высказывает мнение, какие государства помогают не достаточно.

«Он все знает, дает военные советы, отцу. Он вообще военный эксперт», — цитирует издание слова Елены Зеленской.

При этом, как сообщает одно из украинских изданий, Зеленский не стесняется делиться своими методами воспитания. Например, он показывает 10-летнему ребенку, как правильно прицеливаться и стрелять из боевого оружия, а еще внушает, что «ненавидеть русских» — это нормально.

Слитые документы о детях Зеленского

Так где же дети Зеленского на самом деле, на Украине или все же за границей? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Однако недавно в сети появились документы, которые могут свидетельствовать о настоящем местоположении Зеленских. Как сообщает издание «Царьград», документы за подписью высокопоставленных еврочиновников, адресованные королю Испании Филиппу VI, просят дать испанское подданство 21 украинцу. В списке значатся имена Кирилла и Александры Зеленских, а также дети еще нескольких украинских политиков: Стефанчука, Резникова, Кулебы и других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги почти за 25 миллионов рублей.