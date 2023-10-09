«Дела Израиля нехороши»: на что способны управляемые ракеты «Хезболлы»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashraf Amra; личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Ливанская группировка готова использовать против Иерусалима свои более технологичные ракеты, чем есть у ХАМАС.

Пока израильская армия ведет бои с боевиками палестинского движения ХАМАС на юге страны, ливанская шиитская группировка «Хезболла» открыла «второй фронт», устроив минометный обстрел северных районов Израиля. Для Иерусалима атака сразу по двум фронтам стала причиной для паники: известно, что управляемые ракеты, имеющиеся на вооружении «Хезболлы», отличаются особой устойчивостью к внешним факторам, а еще считаются мишенью повышенной сложности для ПВО защищающейся страны.

В беседе с 5-tv.ru политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин объяснил, на что способны управляемые ракеты «Хезболлы» и чего на самом деле стоит опасаться Израилю в случае повторной атаки. Так, по его словам, ударные комплексы ливанской группировки значительно превосходят ракеты ХАМАСа в техническом оснащении. Перехватить и сбить такую ракету труднее в разы.

«У Ливана более современные ракеты, чем у ХАМАС. Их очень трудно сбивать, и они действительно более эффективные, с большей дальностью — до 500 километров. Израиль сейчас достаточно уязвим. Если даже брать примитивные ракеты, которые использует ХАМАС, то и они в большом количестве наносят урон. Более современные ракеты иранского производства сбивать намного сложнее», — подчеркнул он.

Что касается самого Израиля, то рассчитывать на удачный исход им пока не приходится.

«Дела у Израиля на самом деле нехороши», — подчеркнул Никулин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Австрия отказалась помогать палестинцам в ответ на действия ХАМАС.