«Одно из крупных поражений»: как российские войска заманили ВСУ в котел в Купянске
Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в котел в районе Купянска
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Как будут действовать украинские боевики дальше? Сложат ли они оружие?
Вооруженные силы России заманили украинские войска в котел в районе Купянска. Такое заявление сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
В котле оказалось огромное число боевиков, они теперь не могут пополнять запасы. У противника осталось только два выхода из этой ситуации.
«Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — подчеркнул Джонсон.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ наносят по ВСУ разрушительные удары управляемыми авиабомбами.