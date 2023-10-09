Опасные детские заболевания, которые нельзя путать с ОРВИ

Мононуклеоз и розеола часто маскируются под ОРВИ у детей

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Малыш может внезапно захандрить, и у этого будут веские причины: нужно срочно начинать лечение.

Любой врач скажет, что нет ничего страшного в том, что ребенок болеет. Организму очень важно встречаться с разными вирусами и бактериями, чтобы сформировать крепкий иммунитет во взрослой жизни. Самое главное — своевременное и адекватное лечение. Но существует несколько заболеваний, симптомы которых настолько похожи на другие болезни, что различить их между собой способен только опытный врач или подготовленный родитель.

Эти детские болезни нельзя путать с ОРВИ

Мононуклеоз маскируется под ОРВИ у детей

Мононуклеоз — заразная и очень опасная болезнь, которая чаще всего диагностируется у детей раннего возраста и у подростков. Заражение ребенка обычно происходит: воздушно-капельным путем; через совместное использование посуды или игрушек. При этом ребенок может чувствовать себя хорошо благодаря надежной работе иммунной системы. Но стоит только организму ослабнуть, как вирус переходит в активное наступление.

Обычно мононуклеоз начинается так же, как и большинство вирусных инфекций. Болезнь легко перепутать с ангиной из-за схожих симптомах:

общая слабость, мышечная боль;

заложенность носа, боль и покраснение в горле, увеличение миндалин;

на миндалинах может появиться бело-желтый налет, похожий на гнойный; повышение температуры тела (иногда незначительное).

Однако мононуклеоз всегда сопровождается еще несколькими симптомами, которые характерны именно для этой болезни. При обычном течении болезни ребенок может находиться дома, при этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

постельный режим;

диетическое питание (для снижения нагрузки на печень);

использование жаропонижающих средств в случае необходимости;

полоскание горла противовоспалительными средствами.

Лучшее, что может сделать родитель при обнаружении данных симптомов, — немедленно обратиться к врачу, чтобы подтвердить диагноз и избежать опасных последствий, таких как серьезные поражения печени, разрыв селезенки или присоединение бактериальной инфекции.

В течение нескольких месяцев после исчезновения симптомов необходимо обеспечить ребенку щадящий режим питания и физической активности: это поспособствует восстановлению внутренних органов и улучшению общего состояния организма.

Розеола маскируется под ОРВИ у детей

Розеола — это острое инфекционное заболевание, вызываемое двумя штаммами вируса герпеса. Чаще всего болезнь поражает детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. По некоторым данным, почти 100% детей старше этого возраста имеют антитела к его возбудителю, то есть переболели данной инфекцией. Малыш может заразиться во время непосредственного контакта с больным, а также через использование общих игрушек или посуды.

Пик заболеваемости обычно приходится на осенний и весенний период. Розеолу диагностируют по следующим симптомам:

резкое повышение температуры до 39–40 ⁰C, которое длится несколько суток;

тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость;

иногда судороги с потерей сознания;

отекание век;

после нормализации температуры на теле (в первую очередь на спине) появляются пятна размером от 3 до 5 мм бледно-розового цвета с белой каймой.

Розеола не требует спецального лечения. Обычно ребенку прописывают только жаропонижающие препараты и обильное питье. Важно помнить, что часто большую опасность представляет не само заболевание, а его неправильное лечение, когда ребенку назначают серьезные препараты, которые могут плохо сказаться на здоровье.

Также всегда следует держать в уме, что схожие симптомы имеют и некоторые другие болезни, например краснуха и скарлатина. Поэтому при первых же признаках недомогания необходимо обратиться к врачу для постановки правильного диагноза.

Интересно, что во многих странах бывшего СНГ диагноз «розеола» до недавнего времени ставили крайне редко. Чаще всего начало болезни диагностировали как респираторную инфекцию, а сыпь — как аллергическую реакцию на принимаемые лекарственные средства.

Отит маскируется под ОРВИ у детей

Заложенность носа, температура, беспокойство и потеря аппетита — очень распространенные симптомы, которые чаще всего приписывают обычной простуде. И только опытный педиатр обязательно проверит, не имеют ли они отношения к воспалению уха — отиту. Часто дети не могут определить источник боли и показать, «где болит». Именно поэтому родителям также стоит знать, как распознать отит, чтобы не перепутать его с ОРВИ и недопустить опасных последствий для организма ребека.

Внимательный родитель может заподозрить отит по таким признакам:

повышенное беспокойство малыша, частый плач;

частое прикосновение к ушам, кручение головой;

потеря аппетита, тошнота, рвота; заложенность носа;

повышение температуры;

болезненность при нажатии на козелок уха.

После осмотра врач назначит соответствующее лечение в зависимости от тяжести заболевания. Важно помнить, что в случае неправильного или несвоевременного обращения к педиатру отит может иметь серьезные последствия, вплоть до частичной или полной потери слуха, пишет artforlife.

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