Никто не знает, что это: в туманности Ориона обнаружили загадочный объект

Фото: www.globallookpress.com / christian zappel

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Что на самом деле скрывается за космическим явлением, вызвавшим множество вопросов у ученых?

Астрономы обнаружили в туманности Ориона несколько десятков странных объектов, не поддающихся научному объяснению. Внезапное их появление в поле зрения ученых вызвало немалый переполох: ничего похожего ранее они в своей практике не встречали.

Повсеместно признанная теория происхождения звезд гласит, что космические объекты образуются из газопылевого облака, а потом из этого же материала вокруг нее появляются планеты. Но объекты в туманности Ориона стали образовывать пары вне молодых звезд, вопреки всем научным открытиям, пишут «Вести».

Их размеры сопоставимы с размерами Юпитера, они довольно большие для планет, но по размерам не дотягивают до размера звезд. По неустановленным ранее причинам, их выбросило в пространство, и они стали вращаться вокруг друг друга на расстоянии примерно 200 дистанций от Солнца до Земли.

Пока исследователям космоса с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» удалось вычленить 40 таких пар неопознанных объектов. В ближайшее время ученые установят за ними постоянное наблюдение, чтобы определить, какие метаморфозы можно отследить.

Ранее 5-tv.ru писал, что опасный астероид диаметром больше километра движется в сторону Земли.