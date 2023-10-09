«Застали врасплох»: в США указали на ошеломительный провал разведки Израиля

Фото: ABED AL HASHLAMOUN / ТАСС

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Спецслужбы страны имеют множество осведомителей на территории сектора Газа, но в этот раз противник оказался хитрее.

В США указали на ошеломительный провал разведки Израиля, которая не перехватила данные противника и не сумела заблаговременно подготовиться или пресечь нападение ХАМАС. Об этом бывшие американские чиновники заявили в беседе с изданием The New York Times.

В материале отмечается, что у Израиля на территории сектора Газа есть множество источников, предоставляющих актуальную информацию. Также израильская разведка обычно использовала технологии, позволяющие перехватить радиосигнал. Это позволяло избежать возможных атак, однако в этот раз палестинским боевикам удалось обмануть сторону.

Чиновники полагают, что ХАМАС для передачи данных не использовали современные средства связи, поэтому им удалось избежать утечек.

«Это позволило им застать израильскую разведку врасплох»,— отметил собеседник газеты.

Также чиновники указали на то, что официальный Иерусалим, прекрасно осознавая террористический статус ХАМАС, помогал сектору Газа в вопросах улучшения качества жизни. Власти страны разрешили 15 тысячам жителей региона въезд на территории Израиля.

«Как мне кажется, боевики ХАМАС удачно этим воспользовались», — прокомментировал бывший американский посол в Израиле Томас Найдс, добавив, что это решение Израиля было неверным.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

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