Звезду «Каменской» и «Убойной силы» Баршака изувечили в Москве: хроника событий

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер загремел в больницу с пробитой грудной клеткой. Случай стал вторым по счету за последние полгода.

Актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой после драки из-за женщины. Звезду нашумевших сериалов «Каменская» и «Убойная сила» экстренно госпитализировали второй раз за последние несколько месяцев: в июле любимец женщин уже обращался к врачам с жалобами на сильные боли после удара.

Портал 5-tv.ru собрал всю информацию, которая известна о нападении на актера на данный момент.

Что известно об избиении Баршака в Москве

В ночь на 8 октября Баршак остался ночевать у 32-летней артистки балета на Нагорной улице. Примерно в 4 часа утра в квартиру знаменитости произошло неожиданное вторжение. Через балкон на один из самых высоких этажей пробирался обезумевший поклонник девушки. Навязчивый ухажер не так давно освободился из мест заключения и агрессивно настаивал на встрече. Баршак решил заступиться за подругу и вступил с непрошеным гостем в перепалку, которая быстро вылилась в драку, сообщает источник 5-tv.ru.

Сразу после стычки нападавший поспешил ретироваться, а Баршак, почувствовав недомогание, сначала поехал на съемки, а потом вынужден был обратиться в больницу.

Что известно о травмах Баршака

Сразу после избиения Павел Баршак принял решение отработать смену в кадре, но уже через пару часов боль в теле усилилась. Медики диагностировали у актера переломы ребер и рваную рану груди.

Причина избиения Баршака

По предварительной информации, причиной конфликта стала ревность. Вломившийся в дом балерины ухажер не стерпел тесного общения актера с артисткой театра и посчитал нужным расправиться с оппонентом. Баршак же оказался настоящим джентльменом, пожертвовавшим своей безопасностью во имя спокойствия близкого человека.

Не в первый раз: предыдущий инцидент с избиением Баршака

Удивительно, но предшествующий действующему конфликт разгорелся три месяца назад. Тогда причиной травм актера стала все та же балерина. Правда, в предыдущем случае виновником стычки стал сам Баршак: прямо во время прогулки по Москве красавчик в пух и прах разругался со своей девушкой. Свидетелями случившегося стали три человека. Молодые люди решили заступиться за оскорбленную балерину и набросились на Баршака с кулаками. Один из них ударил кинозвезду ногой в спину. Артист упал на асфальт между машинами и ударился головой.

После госпитализации выяснилось, что Павлу повредили сломанную руку, в которой находилась металлическая спица. Так как она вылетела, звезде сделали новую операцию.

Павел Баршак снялся в фильмах «Прогулка», «День выборов-2», «Елки», «Каменская», «Три мушкетера», «Ночной продавец», «Убойная сила» и многих других. У звезды театра трое детей. Первая супруга, Анна, родила от него сына, Федора. Во втором браке у артиста появился на свет младший сын — Фома. Третья жена Баршака, Мария, воспитывает дочь Прасковью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Баршак опроверг слухи о нападении в центре Москвы.