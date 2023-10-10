🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. Какие знаки будут самыми успешными?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 10 октября, на убывающей Луне многих людей тянет к общению и развлечениям. Повышается склонность к авантюрам и необдуманной рискованности.

♈ Овны

День приносит много неожиданностей. Вряд ли вам удастся действовать по плану, так что будьте готовы импровизировать, на ходу принимать решения.

Космический совет: импровизируйте.

♉ Тельцы

Очень противоречивый и беспокойный день. Многое идет не так, как хотелось бы, постоянно приходится корректировать планы. Часто вы нервничаете из-за того, что не заслуживает внимания.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♊ Близнецы

День будет беспокойным. Дел и забот окажется гораздо больше, чем вы ожидали, и придется постоянно торопиться, чтобы все успеть. Вероятны незапланированные встречи, могут неожиданно напомнить о себе люди, от которых вы долго не получали вестей.

Космический совет: будьте готовы к неожиданностям.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Нелегко найти общий язык с окружающими: они чаще обычного предъявляют претензии и далеко не всегда понимают вас правильно. Не исключены мелкие ошибки, досадные промахи, из-за которых не удастся вовремя довести дела до конца.

Космический совет: доведите начатое до конца.

♌ Львы

Вам не всегда удается сдержать эмоции. Они часто толкают на поступки, о которых позже придется пожалеть. В этот день нежелательно выяснять отношения с близкими, обсуждать важные рабочие вопросы, говорить о чем-то серьезном.

Космический совет: будьте сдержаннее.

♍ Девы

Хотя некоторые трудности могут возникнуть, день все же сложится вполне удачно. Вы не ищете легких путей к цели, часто экспериментируете, не боитесь рисковать, и именно поэтому добиваетесь успеха.

Космический совет: рискуйте.

♎ Весы

День обещает быть веселым и интересным. Особенно плодотворным его не назовешь: многие дела трудно будет довести до конца, к тому же могут возникнуть неожиданные задержки, из-за которых нужного результата не удастся достичь.

Космический совет: работайте на результат.

♏ Скорпионы

Вы чувствуете прилив жизненных сил и понимаете, что способны на многое. Интуиция не подводит: благодаря ее подсказкам вы часто находите выход из непростых ситуаций, можете одержать верх над сильными соперниками.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

♐ Стрельцы

Старайтесь не говорить лишнего: любая информация, которой вы делитесь сегодня, может быть использована против вас. Не исключено, что люди, долго бывшие вашими союзниками, изменят свою позицию, и отныне с ними придется быть настороже.

Космический совет: не говорите лишнего.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Вы впечатлительны и ранимы, можете острее, чем обычно, реагировать на любые замечания в свой адрес. Иногда из-за этого возникают ссоры, но чаще удается мирно разобраться в ситуации и восстановить взаимопонимание.

Космический совет: наладьте взаимопонимание.

♒ Водолеи

Вы сможете добиться больших успехов, если не отступите перед преградами, которые сегодня могут возникнуть на пути. Что-то наверняка пойдет не по плану, но вас это даже обрадует, ведь откроются новые возможности.

Космический совет: не упустите шанс.

♊ Рыбы

Трудно сохранять самообладание. Поддавшись на провокации, вы часто говорите и делаете то, о чем позже пришлось бы пожалеть. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные покупки. Заключенные второпях сделки не оправдают ожиданий.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru называл 4 знака зодиака, которых ждет финансовый успех в октябре 2023.