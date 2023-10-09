Это шок: внучка Зайцева назвала подозреваемого в краже украшений дедушки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Родственники именитого модельера после произошедшего до сих пор не обратились в полицию.

Модельера Вячеслава Зайцева не стало пять месяцев назад — совсем скоро вступит в силу завещание кутюрье. Однако родные покойного обнаружили, что из его дома в Подмосковье пропали драгоценности, сообщает StarHit.ru.

На федеральном телеканале показали разборки после пропажи имущества. Внучка Зайцева Мария заявила, что последний раз она видела украшения в доме дедушки в начале марта.

Так как камеры в помещениях не установлены, нарушителя не удалось найти сразу. По словам наследницы, в усадьбе находились только охранник и камердинер, который работал на Зайцева уже много лет. Они, как утверждает Мария, точно не могли совершить кражу.

«Папа разбирал вещи в доме и понял, что ничего нет. Украли брошь, запонки, а также часы Cartier», — поделилась внучка дизайнера.

Эвелина Бледанс рекомендовала пострадавшим подать заявление в полицию, а все ценное хранить в банковской ячейке. Родственники покойного модельера подозревают в краже экс-директора дома моды Зайцева Николая Головина.

Он также присутствовал в студии. Головин сказал, что Вячеслава Михайловича волновала только форма, бриллианты он никогда не хранил, был к ним равнодушен.

По его мнению, именитый деятель моды мог при жизни продать свои драгоценности для решения финансовых проблем. В ответ пострадавшая сторона заявила, что модельер решал денежные проблемы другими способами.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство.