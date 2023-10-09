Превращают в «зомби» и кастрируют: что известно о жутких ракообразных-паразитах

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Исследователи подробно описали, как устроены удивительные обитатели морей.

Петербургские ученые исследовали мышечную и полостную системы паразитических ракообразных — ризоцефал, которые делают из других сородичей подобие «зомби». Они заражают хозяина и целиком завладевают им, после чего на его теле появляется экстерна — специальный каркас, в котором развиваются личинки паразита.

Несмотря на то, что ученые во всех странах изучают этих интересных животных, физиология экстерны до сих пор полностью не исследована. Об этом изданию Газета.ру сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете.

Как устроены ризоцефалы?

Ризоцефалы (корнеголовые) — уникальные морские ракообразные. Самки заражают хозяина, впрыскивая в него небольшую группу клеток, которая потом превращается в интерну — систему отростков в полости тела.

Они проникают в самые разные системы его организма. Ризоцефалы могут менять поведение и морфологию зараженных хозяев, приводить к паразитарной кастрации, вдобавок влиять на их метаболизм.

Так, тело взрослых корнеголовых формируется заново, не наследуя ничего от личинки. После формирования интерны начинает развиваться экстерна — второй отдел тела самки вида, который находится над покровами хозяина.

Это камера, в которую самцы ризоцефал впрыскивают остаток от личинки. Поэтому ни женские, ни мужские особи не похожи на «покровителя».

До сих пор неизвестно, как питательные вещества из интерны попадают к развивающимся личинкам. Чтобы дать ответ на вопрос, исследователи воспользовались современными методами визуализации.

Итоги исследования

Как отметила сотрудница университета Наталья Арбузова, при сокращении кольцевых мышц экстерна сжимается, просвет лакун сужается, и жидкость оттуда выбрасывается в интерну. При расслаблении мускулатуры экстерна расправляется, следом увеличиваются и лакуны.

Жидкость после смешивания в интерне начинает пассивно накачиваться в лакуны экстерны. Вместе с тем исследованы кольцевые мышцы в основании экстерны и в стебельке, за счет которого экстерна соединяется с интерной.

По всей видимости, они могут перекрывать просвет стебелька и тормозить движение жидкости либо только в пределах экстерны, либо, напротив, не давать жидкости из интернов поступать в экстерну, чтобы она успела перемешаться в интерне.

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