«На два фронта»: Пушков обрисовал перспективы Украины после эскалации в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Президенту Незалежной придется приложить нешуточные усилия, чтобы вернуть Украине внимание американских «хозяев».

Приоритетность Украины в политике Запада значительно снизится на фоне эскалации в Израиле. Незавидную участь стране с предводительством Владира Зеленского обрисовал сенатор Алексей Пушков.

В Telegram-канале чиновник подчеркнул: обострение конфликта между Палестинской автономией и Израилем буквально заставило американцев обратить на себя пристальное внимание. Параллельно с этим нуждающаяся в поддержке Белого дома и Европы Украина теряет позиции, проваливаясь в контрнаступлении.

Единственный вариант развития, который Пушков видит для США — работу на два фронта. Только в таком контексте Запад сможет удержать свое влияние, не ударив в грязь лицом.

«Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени „глобального лидерства“ и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется сделать себе „харакири“. Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится», — подчеркнул он.

Что касается действий ХАМАС, то зарево военного конфликта еще долго будет полыхать на мировой арене, считает Пушков.

«Ближний Восток загорелся не на шутку. Немецкий журнал „Шпигель“ уже назвал нападение ХАМАС „Пирл Харбором для Израиля“. Есть сообщения, что с севера Израиль готовится атаковать Хезболла», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаке ХАМАС превысило 700 человек.