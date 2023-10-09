ОАК передала ВКС еще одну партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Telegram / Ростех / rostecru; 5-tv.ru

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Уже есть планы на предоставление этих боевых самолетов в 2024 году.

Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам РФ вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации и передана министерству обороны РФ», — говорится в пресс-релизе.

Эти истребители ВКС получили только после того, как они прошли комплекс наземных и летных испытаний. Указывается, что самолеты отлично показали себя в ВС РФ, а обязательства по их поставке выполняются своевременно и в полном объеме.

Кроме того, ОАК уже ведет работу по поставкам для российской армии в 2024 году, заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в России. По его словам, «Новосибирскому авиационному заводу имени В. П. Чкалова» нужно поднажать, потому что ежедневно истребители Су-34 эксплуатируются военными по несколько раз.