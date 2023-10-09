Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

Многие были захвачены практически в первые часы — на музыкальном фестивале, который проходил недалеко от границы с Газой.

В ХАМАС заявили, что за прошедшие сутки взяли в плен еще больше людей, однако точное количество не называют. Родственники пропавших без вести израильтян призывают власти к ответу и делятся леденящими душу историями об исчезновении близких.

«Роми была такая красивая. Всегда полна позитива. Они были с подругой в машине, когда все произошло. Она сообщила, что в них стреляли, и они ранены. Она сказала, что напугана до смерти и не знает, что делать. Это кошмар слышать, как твоя дочь просит: „Мама, помоги, помоги мне!“ и быть не в силах что-либо сделать, кроме как молиться: „пусть с ней все будет в порядке“», — говорит мать пропавшей без вести девушки Мерав Гонен.

Правительство Израиля подвердило, что палестинские боевики удерживают более 100 человек. Многие были захвачены практически в первые часы — на музыкальном фестивале, который проходил недалеко от границы с Газой.

На кадрах с воздуха видны десятки брошенных машин — люди убегали в панике, абсолютно не понимая, что происходит. Среди них были не только израильтяне, но и граждане других государств.

По мнению посла Израиля в России Александра Бена Цви, вероятность того, что в заложниках у ХАМАС есть россияне, крайне мала, однако полностью ее исключить невозможно.

«Я видел среди имен погибших, раненых, тех, которых некоторых мы уже знаем, что они выходцы из бывшего Советского Союза. Поэтому я могу только предположить, что там были люди, у которых может быть и двойное гражданство, но это только мое предположение. У меня никаких официальных данных нет. В любом случае, я не думаю, что там находятся российские туристы. Это в основном, я думаю, люди, которые или были на этом фестивале природы, там были тысячи, которые многие из них, к сожалению, погибли или ранены, между солдатами, между полицейскими», — отметил дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.