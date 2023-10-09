Двое малышей сгорели заживо в полыхавшем доме в Благовещенске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Деревянное здание загорелось, когда никого из взрослых внутри не было.

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Благовещенске. Деревянное здание загорелось, когда никого из взрослых внутри не было.

Огонь быстро распространился по комнатам — и к приезду спасателей весь дом был объят пламенем, обрушилась крыша. Погибшим детям было два и четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тобольске произошел крупный пожар в жилом доме. Очаг возгорания находился на последнем этаже.

По словам очевидцев, сначала они услышали два сильных хлопка, а потом крышу охватил огонь. Для того, чтобы потушить пламя, пришлось задействовать 20 пожарных расчетов — это около 60 человек.

Несущие стены от взрыва не пострадали. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.