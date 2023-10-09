Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила сенсационное признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданова. Представитель страны впервые признал, что армия ВСУ трижды пыталась захватить Запорожскую АЭС, в то время как российские бойцы доблестно защищали ее от возможных атак.

В беседе с 5-tv.ru Захарова назвала откровения Буданова прецедентом, попутно отметив, что ООН нужно как можно скорее отреагировать на поведение украинской стороны, еще недавно утверждающей, что расследование не смогло определить, кто на самом деле наносил удары по ключевому объекту инфраструктуры.

«Признание Буданова должно стать холодным душем для оон, представители которой все эти месяцы заявляли, что „не могут определить направление удара по станции“. Признание Буданова должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия», — категорично заявила она.

Кроме того, Захарова полчеркнула: режим Зеленского использует атомную станцию в собственных корыстных целях, попутно угрожая безопасности европейцев. Однако ни одно представленное Россией подтверждение этого поведения не было воспринято Европой всерьез.

«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве „грязного ядерного оружия“ и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ думают на тему опасности для Запорожской АЭС.