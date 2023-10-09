Погасшие звезды: актеры, ставшие заложниками одной роли

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Фильмы с их участием до сих пор показывают на ТВ, а их лица знают миллионы людей. Почему они не смогли выбраться из плена образа?

Эти актеры и актрисы всегда были узнаваемы. Но не потому, что в карьере была масса выдающихся ролей. Напротив, зритель помнил их чаще всего лишь по одной картине. Расскажем, какие артисты навсегда стали заложниками своего яркого образа.

Светлана Аманова

Кадр из к/ф «Спортлото-82 ». Режиссер:Леонид Гайдай , 1982 г.

В 21 год Светлана стала известна на всю страну, когда сыграла роль Тани в фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82». Но повторить ошеломительный успех актрисе больше не удалось. Несмотря на красоту и обаяние, главных ролей режиссеры ей не предлагали. В ее карьере в кино было много перерывов, и за все время она успела сняться лишь в шести картинах. С середины нулевых актриса снова стала сниматься в кино и сериалах. Так, в 2009-м и 2010-м году она появилась в сериалах «Маргоша» и «Серафима прекрасная».

Людмила Дмитриева

Блестящая роль Сюзанны Бриссар в «Ищите женщину» — секретаря мэтра Роше стала визитной карточкой актрисы. А затем Людмила предпочла карьере личное счастье, отказывалась от предложений сниматься и занималась воспитанием подрастающих детей. С годами она почти смирилась с ролью домохозяйки, но после большого перерыва все же вернулась на сцену, ее пригласил к себе в театр «Et Cetera» Александр Калягин.

Елена Метелкина

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Когда фильм «Через тернии к звездам» вышел в прокат, Елене, которая работала манекенщицей, было 23 года. Еще через пару лет Метелкина исполнила роль Полины, сотрудницы Института времени, в фильме «Гостья из будущего», а затем предложений больше не получала. В 90-е она работала секретарем у одного известного бизнесмена, затем уборщицей в храме, воспитателем в интернате для детей-инвалидов и продавала обувь в модном бутике.

Александр Михайлов

Кадр из к/ф «Формула любви». Режиссер: Марк Захаров , 1984 г.

После выхода фильма «Формула любви» Александр стал знаменитостью. А через 3 года решил уйти из театра вместе со своей женой и перестал сниматься в кино. В 1997 году супруги закончили Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет: Александр со степенью бакалавра религиоведения, Елена — со степенью бакалавра искусств. Супруги Михайловы известны как исполнители духовных песен и являются лауреатами I Московского Молодежного фестиваля авторской духовной песни во имя св. Романа Сладкопевца «Исповедь сердца», награждены медалями прп. Сергия Радонежского II степени и св. благоверного князя Даниила Московского.

Борис Быстров

Кадр из к/ф «Волшебшая лампа Алладина». Режиссер: Борис Рыцарев , 1966 г.

Имя Бориса Быстрова гремело по всей стране после выхода картины «Волшебная лампа Алладина». На него свалилась любовь всех девушек СССР, его портреты вырезали и вешали в спальне, а от поклонниц не было отбоя. Но режиссерских предложений почти не поступало. Быстров снялся в нескольких проходных ролях, а затем о нем забыли. Борис служит в театре Ермоловой почти 40 лет, а его голосом говорят многие герои мультфильмов, например Гомер Симпсон, пишет «Новый очаг».