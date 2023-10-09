Боролся до последнего: названа причина смерти звезды «Изгоя» Атилы Пасиани

Фото: Кадр из к/ф «Заклятье», реж. Дариуш Фарханг, 1987 г.

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Знаменитому актеру было 66 лет. Почему врачи не смогли его спасти?

Звезда фильма «Изгой» Атила Пасиани умер от тяжелых последствий онкологии. Об этом сообщило агентство MEHR, напомнив, что любимцу публики было всего 66 лет.

Отмечалось, что Пасиани боролся с жутким недугом напротяжении долгих лет. К сожалению, даже современная медицина оказалась бессильна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти клавишника группы «Руки Вверх». Владимиру Капырину совсем недавно исполнилось 36 лет. По факту случившегося проводится проверка. Отец умершего артиста утверждает, что все произошло не просто так и видит в этом криминальный след.